Роман Широков: "Не вижу, кто из нынешней сборной мог бы уехать за границу"

Экс-капитан сборной России Роман Широков признался, что не знает, кто бы из нынешних российских футболистов мог бы переехать в другой чемпионат. По его словам, для этого игрокам нужно проявлять себя в плей-офф крупных турниров.

– Акинфеев еще после ЧМ-2014 говорил, что надо уезжать за границу.

– Ну, мы же в хорошие клубы хотим уезжать. А для этого надо себя проявить – в еврокубках или матчах сборной. Как видите, сборной не очень удается. А в Европе оценивают только по плей-офф. Не вижу, кто из нынешней сборной может сейчас уехать за границу. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Роман Широков: "Поколение убил не лимит. Качество футболистов упало по другой причине"