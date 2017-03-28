Роман Широков: "Кутепов пока не стал заменой для Игнашевича и Березуцких"

Бывший капитан сборной России Роман Широков в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову вырази мнение, что защитник Илья Кутепов пока не стал полноценной заменой для Сергея Игнашевича и Василия и Алексея Березуцких. Он добавил, что игроку "Спартака" пока не хватает опыта.

– Несомненно, Кутепов пока не стал заменой для Игнашевича и Березуцких, – сказал Широков. – Но он не так много играет – только второй год. Нужно как-то ощутить уверенность. Уровень сборной и чемпионата России разнятся. Мы проводим товарищеские матчи с не самыми плохими соперниками. Не сказал бы, что он не развит физически. Другое дело, что нужно грамотно пользоваться теми физическими данными, которые у тебя есть.