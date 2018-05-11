Роман Широков: "А что непонятного в составе Черчесова? У Глушакова же травма, он не играл"

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал расширенный состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира-2018. По его словам, заявка выглядит вполне объективной.

– А что непонятного в составе? Мне кажется, там нет позиций. Которые могут вызывать вопросы. В сборную вызваны все лучшие на данный момент.

Непопадание Глушакова в расширенный список? Так видит тренер. У него же была возможность себя проявить. Кроме того, насколько я знаю, у Дениса была травма. Пару недель он пропустил. Может быть, это частично повлияло на выбор Черчесова.

Комбаров? Говорилось о том, что он может не попасть в число 28. Некоторое удивление присутствует, но не более того.

Дзюба себя прекрасно проявил весной. Теперь нужно показать себя на сборе. Дай бог, чтобы попал в окончательный состав.

Чалов и Ташаев? В расширенный список они вошли. Скорее это аванс на будущее. Окажутся ли в окончательном списке? Все возможно. Сейчас они в отличном состоянии. Все зависит от них.. (Виталий АЙРАПЕТОВ)