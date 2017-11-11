Роман Шаронов: "Как сдержать Месси? Только командной игрой"

Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов, игравший против Лионеля Месси в матчах Лиги чемпионов, считает, что лидера аргентинской сборной возможно сдержать только хорошей командной игрой. По его мнению, матчи с топ-сборными полезны перед домашним чемпионатом мира в плане информации, над чем еще стоит работать.

- Главный вопрос - как сдержать Месси?, - вопрос Шаронову.

- Футбол прежде всего командная игра, поэтому только так. Уверен, тренерский штаб сборной разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев. Посмотрим, как они реализуют план на встречу.

- Что вам советовал Бердыев перед матчами с "Барселоной" в Лиге чемпионов?

- Он ничего не советовал. Были кое-какие нюансы, как играть именно командой. Мы хорошо разобрали "Барселону" в свое время. Именно с Месси персонально играл Ансальди (защитник вызван на товарищеский матч со сборной России - прим. "СЭ"), прям до конца держал его. Даже если Лионель опускался с мячом глубоко назад. А так помогали всей командой.

- Наши защитники способны сдержать атакующий потенциал аргентинцев?

- Нельзя рассматривать лишь игру защитников. Игроки обороняются всей командой, как и атакуют. Я не знаю, какой план выбрал на игру Черчесов. Будем надеется, что все получится.

- Сможет ли наша команда показать себя достойно на фоне такого сильного соперника?

- Эта игра в первую очередь будет полезна в качестве информации перед чемпионатом мира. Надо понять, насколько сильны мы в данный момент, и над чем еще стоит работать. Такие матчи стоит рассматривать в такой плоскости, а не в плане результата. Хочу пожелать команде, чтобы она достойно сыграла как в обороне, так и в атаке.

- Аргентина славится атакой, но у нее есть определенные проблемы в обороне. Наши быстрые игроки могут этим воспользоваться?

- Опять же, это зависит от плана на игру. Но если будут условия для контратак, то у нас есть быстрые Кокорин и Смолов, которые могут открыться из глубины. Посмотрим, насколько много будет таких моментов.