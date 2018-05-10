Роман Павлюченко: "Настал момент, когда нужно уходить из большого футбола"

Бывший нападающий сборной России 36-летний Роман Павлюченко собирается завершить игровую карьеру.

- Вариантов продолжения карьеры нет, начинаю задумываться о ее завершении, - сказал Павлюченко. - Я об этом не объявил еще. Но я уже полгода без футбола, а то и больше. Мне скоро 37 лет, выйти на какой-то уровень уже тяжело. Скорее всего, настал момент, когда нужно уходить из большого футбола.

Последней командой нападающего был московский "Арарат", который он покинул в ноябре прошлого года. До этого Павлюченко выступал за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московский "Спартак", английский "Тоттенхэм", московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань" и екатеринбургский "Урал". За сборную России он провел 51 матч, забив 21 гол. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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