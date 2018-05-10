Роман Павлюченко: "Настал момент, когда нужно уходить из большого футбола"

Бывший нападающий сборной России 36-летний Роман Павлюченко собирается завершить игровую карьеру.
- Вариантов продолжения карьеры нет, начинаю задумываться о ее завершении, - сказал Павлюченко. - Я об этом не объявил еще. Но я уже полгода без футбола, а то и больше. Мне скоро 37 лет, выйти на какой-то уровень уже тяжело. Скорее всего, настал момент, когда нужно уходить из большого футбола.
Последней командой нападающего был московский "Арарат", который он покинул в ноябре прошлого года. До этого Павлюченко выступал за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московский "Спартак", английский "Тоттенхэм", московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань" и екатеринбургский "Урал". За сборную России он провел 51 матч, забив 21 гол. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
- Локомотив М (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Кубань (Футбол)
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Роман Павлюченко
- Урал Ек
oovarkunov
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
20:47
баламошка
Тебя уж писят лет там нет, спящий Бугагант) Удачи в жизни, Ромка!)
20:42