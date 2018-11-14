Роман Павлюченко: "Черчесов придет и начнет мне рассказывать, почему вызвал Ари? Да ладно вам"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко через ответил "СЭ" главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову, который сегодня на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Германией отреагировал на резкую критику экс-форварда по поводу вызова натурализованного бразильца Ари. Черчесов заявил: "С Романом живем в одном доме. По прилете встречусь с ним за рюмкой чая, объясню ему свое решение, и надеюсь, что он от нас не отвернется".

- Станислава Саламовича я всегда жду в гости, мы же с ним соседи, - сказал Павлюченко. - С удовольствием попью с ним чай. (Смеется.)

- То есть готовы выслушать его аргументы по поводу приглашения Ари?

- Мы просто попьем чайку, пообщаемся, но о футболе говорить не будем.

- А если Черчесов сам заведет об этом речь?

- Да ладно вам – он, что придет и начнет мне рассказывать, почему вызвал Ари?

Напомним, что Павлюченко заявил, что не будет смотреть матчи сборной России из-за того, что ее в составе есть Ари. У Романа возник конфликт с ним в финале Кубка России-2016/17 между "Уралом" и "Локомотивом". В концовке встречи завязалась массовая драка, Ари принимал в ней активное участие. После игры Павлюченко резко раскритиковал бразильца. (Иван Торопцев)

Станислав Черчесов: "С Павлюченко живем в одном доме. Объясню ему решение по Ари за рюмкой чая"