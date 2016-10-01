Роман Орещук: "Кокорина не вызвали в сборную? Полоз здорово играет в этом сезоне"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказал мнение, что полузащитник "Ростова" Дмитрий Полоз заслуженно получил приглашение в сборную России. Орещук подчеркнул, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов приглашает в команду разных футболистов, чтобы на основе увиденного подготовить состав сборной к чемпионату мира-2018.

– Многие гадали, кого вызовут вместо Смолова – Полоза или Кокорина. В итоге приглашение получили нападающий "Ростова" и Панченко.

– Полоз здорово играет в этом сезоне, два его гола ПСВ добавили ему вистов. Сборная проводит контрольные матчи, Черчесов дает возможность многим ребятам показать себя в деле. И уже на основе увиденного он определит костяк к чемпионату мира. (Сергей АСТАХОВ)

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