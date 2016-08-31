Роман Нойштедтер: "Звали в "Рубин", но в 28 лет это для меня не вариант"

Защитник сборной России и Роман Нойштедтер подчеркнул в интервью "СЭ", что мог перейти в летнее трансферное окно из "Шальке" в "Рубин", однако предпочел "Фенербахче". Он также отметил, что не заключал предварительного соглашения с ЦСКА.

– Ходили разговоры, что вы подписали предварительное соглашение с ЦСКА.

– Такого не было.

– Но что точно было – главный тренер "Рубина" Хави Грасия подтвердил, что вас звали в Казань, и лишь когда этот вариант сорвался, переключились на Александра Сонга. Для себя "Рубин" всерьез рассматривали?

– Да, звали, я раздумывал. Но в конце концов решил и сказал, что в 28 лет это для меня не вариант.

– Почему?

– Потому что вариант с "Фенербахче" показался мне интереснее, чем "Рубин". Очень доволен, что сюда пришел. И клуб, и пацаны в команде отличные, и люди в стране очень приятные, помогают во всем. Учу турецкий, причем сам, без преподавателя. "Хорошо", "как дела", "доброе утро", "добрый вечер" – все базовые выражения уже знаю. А в команде помогает переводчик с английского, испанского и португальского. (Игорь РАБИНЕР)

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