Роман Нойштедтер: "Жена сказала, что не хочет жить в России? Это неправда"

Защитник сборной России и Роман Нойштедтер подчеркнул в интервью "СЭ", что решение о переходе из "Шальке" в "Фенербахче" принимал он сам. По словам футболиста, жена не отказывалась переезжать в Россию.

– В СМИ проходила информация, будто ваша жена сказала, что не хочет жить в России.

– Отправиться в Турцию – мое и только мое решение. Разумеется, всегда говорю жене о предложениях, которые у меня есть, но окончательное слово за мной. А она сказала, что со мной хоть куда поехала бы. Так что это неправда. Может, кто-то просто не ожидал, что я откажусь, и поэтому запустили такую информацию. Но супруга тут абсолютно ни при чем. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Нойштедтера