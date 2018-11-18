19:03 | Футбол — Сборная России

Роман Нойштедтер: "Я уже не стану быстрым игроком"

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Защитник сборной России Роман Нойштедтер заявил, что хочет прибавить в быстроте. 30-летний футболист признался, что у него нет особого празднования голов в отличие от нападающих Артема Дзюбы и Дениса Черышева.

– Безусловно, хотелось бы прибавить в быстроте, – приводит слова Нойштедтера официальная страница РФС Вконтакте. – У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. Конечно, я буду продолжать работать над своими недостатками и развивать достоинства. Только стоит отметить, что я уже не стану быстрым игроком (смеется). Особенное празднование голов? Я не так часто забиваю, поэтому оно мне не нужно.

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).

Швеция - Россия

 

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