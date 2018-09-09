Роман Нойштедтер: "Я принял решение тренера не вызвать меня в сборную на чемпионат мира"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Чехией отметил, что был рад тому, как команда выступила на чемпионате мира без него, передает из Ростова-на-Дону спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Три месяца назад вы сказали, что разочарованы невызовом в сборную России на чемпионат мира. Как вы это пережили?

– Решения тренера надо принимать, дело не в моих эмоциях. Я принял это решение, я болел за команду, за страну. Рад, что футболисты так хорошо выступили на чемпионате мира. После турнира начал тренировки в клубе. Я всегда рад, когда меня вызывают в сборную. С удовольствием играю за национальную команду.