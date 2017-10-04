Роман Нойштедтер: "Впечатлил ли прогресс Кокорина? Все и так знают, что он многое умеет"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер после тренировки отметил, что в товарищеском матче против Кореи нужно постараться не давать нападающему Сон Хын Мину получать мяч. Он также добавил, что его не впечатлил прогресс форварда россиян Александра Кокорина, поскольку все и так знают, что он умеет.

– Первые дни восстанавливались после матчей за клубы, сегодня была уже хорошая нагрузка, активно готовимся к субботней игре, – сказал Нойштедтер. – Все в отличном состоянии, рады находиться в сборной. Игру Кореи изучим попозже.

– Что вообще о сопернике знаете?

– Легкая, быстрая, техничная команда. Пару игроков знаю. Сона, например. Человек играл в бундеслиге, сейчас в "Тоттенхэме" – это уже говорит о высоком уровне. Нужно не давать ему получать мяч, не давать пространство.

– Впервые вы были вызваны в сборную еще при Слуцком. Сегодня это во многом другая команда.

– Большая часть команды уже не первый раз вместе, так что с адаптацией никаких проблем нет. Мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной. Это очень важно для пацанов.

– Вас впечатлил прогресс Кокорина?

– Все и так знают, что он многое умеет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что сборная России в понедельник начала сбор в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.