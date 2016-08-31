01:57 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Нойштедтер: "Увидел состав сборной – и подумал: выходит, хотим строить что-то совсем новое"

0
0
0

Защитник сборной России и "Фенербахче" Роман Нойштедтер подчеркнул в интервью "СЭ", что был готов приехать в Москву на собрание национальной команды, однако главный тренер Станислав Черчесов сказал ему ждать в Турции. В среду сборная России проведет товарищеский матч с Турцией.

– То, что вы будете ждать сборную в Анталье, предложил сам тренер? - вопрос Нойштедтеру.

– Я спросил, нужно ли мне ехать в Москву на собрание команды и первую тренировку. Подчеркнул, что, если надо, прилечу. Но Черчесов ответил: "Нет. Жди нас в Турции".

– Важно ли именно выиграть матч в Турции для морального восстановления команды после Euro?

– Победа всегда оздоровляет. У нас очень много новых футболистов. Со многими мне только предстоит познакомиться. Увидел состав – и подумал: выходит, хотим строить что-то совсем новое, чтобы было готово через два года. Значит, нужно начинать это прямо сейчас, потому что обновлять сборную через год уже поздно. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Нойштедтера

Опрос

Что для вас главное в матче Турция - Россия?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ