Роман Нойштедтер: "Увидел состав сборной – и подумал: выходит, хотим строить что-то совсем новое"

Защитник сборной России и "Фенербахче" Роман Нойштедтер подчеркнул в интервью "СЭ", что был готов приехать в Москву на собрание национальной команды, однако главный тренер Станислав Черчесов сказал ему ждать в Турции. В среду сборная России проведет товарищеский матч с Турцией.

– То, что вы будете ждать сборную в Анталье, предложил сам тренер? - вопрос Нойштедтеру.

– Я спросил, нужно ли мне ехать в Москву на собрание команды и первую тренировку. Подчеркнул, что, если надо, прилечу. Но Черчесов ответил: "Нет. Жди нас в Турции".

– Важно ли именно выиграть матч в Турции для морального восстановления команды после Euro?

– Победа всегда оздоровляет. У нас очень много новых футболистов. Со многими мне только предстоит познакомиться. Увидел состав – и подумал: выходит, хотим строить что-то совсем новое, чтобы было готово через два года. Значит, нужно начинать это прямо сейчас, потому что обновлять сборную через год уже поздно. (Игорь РАБИНЕР)

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