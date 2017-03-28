Роман Нойштедтер: "Сборная России в матче с Бельгией доказала, что умеет играть"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер после ничьей с Бельгией (3:3) в контрольном матче в Сочи подчеркнул, что подопечным Станислава Черчесова нужно работать над командной игрой. По словам Нойштедтера, Россия заслужила ничью в этой встрече.

– После Euro-2016 команда сильно изменилась – новый тренер, новые игроки, новая команда, – приводит ТАСС слова Нойштедтера. – Каждый играет по своим требованиям в клубах, отличных от тех, что в сборной. Но мы знаем, что умеем играть, сегодня это доказали. Нам надо просто работать над командной игрой и подойти в хорошем состоянии к Кубку конфедераций.

Бельгийцы не так много создали с игры, все голы забили со стандартов, а этот аспект легче всего поправить. Во втором тайме мы собрались, и, считаю, заслужили этот результат. Мы немного перестроились в обороне во второй половине встречи – в первом тайме Кристиан Бентеке чаще играл со мной, во втором чуть ближе с ним начал действовать Виктор Васин, а Федор Кудряшов мог подстраховывать.

Нам надо больше держать мяч в центре поля, потому что при этом могут набегать крайние игроки. А так получается, что каждый действует индивидуально. Нам надо это тренировать.