Роман Нойштедтер: "Сборная России хорошо играла, осталось только голы забивать"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер после товарищеского матча с Турцией (0:0) согласился ответить лишь на один вопрос после уговоров пресс-атташе, передает из Антальи спецкор "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК. Но ответил на два – признав один не вполне футбольным.
– Что вас подвигло сменить имидж? Вы теперь блондин.
– Мне 28. После тридцати я такое уже делать не буду! Хотел покрасить, посмотреть. Пока мне нравится.
– О матче что можете сказать?
– Я думаю, у нас одна команда, мы хорошо играли. У нас был шанс выиграть, осталось только в следующих играх голы забивать.
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