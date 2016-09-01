Роман Нойштедтер: "Сборная России хорошо играла, осталось только голы забивать"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер после товарищеского матча с Турцией (0:0) согласился ответить лишь на один вопрос после уговоров пресс-атташе, передает из Антальи спецкор "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК. Но ответил на два – признав один не вполне футбольным.

– Что вас подвигло сменить имидж? Вы теперь блондин.

– Мне 28. После тридцати я такое уже делать не буду! Хотел покрасить, посмотреть. Пока мне нравится.

– О матче что можете сказать?

– Я думаю, у нас одна команда, мы хорошо играли. У нас был шанс выиграть, осталось только в следующих играх голы забивать.