Роман Нойштедтер: "Самый сильный игрок сборной России - это команда"

Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер отметил, что для национальной команды важны все игроки и атмосфера в ней. Также игрок обороны сказал, что в Турции его пока не спрашивали про нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

- Самый сильный игрок сборной России - это команда, - сказал Нойштедтер в интервью во время прямого эфира в "ВКонтакте". - У нас нет таких игроков, как Месси или Роналду. Важна вся команда и игроки. Должна быть хорошая атмосфера.

- Кто из российских игроков на слуху в Европе?

- В Европе - Аршавин и Жирков, ведь они играли в Англии. В Турции знают про Смолова, Жиркова и Аршавина. А о Кокорине пока не спрашивают.

Напомним что матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября. Начало - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

14 ноября в Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова встретится с Испанией.