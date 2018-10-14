Роман Нойштедтер: "Посвящаю гол всем тем, кто в меня верит"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер заявил, что национальная команда показала хорошую игру в матче группового турнира Лиги наций против Турции (2:0). 20-летний игрок отметился голом, впервые отличившись за сборную.
- Я очень рад забить первый гол за сборную России, - сказал Нойштедтер в эфире канала "Матч ТВ". - Мне все равно, кто их забивает. Черышев тоже забил хороший гол. Самое важное, что мы выиграли дома и показали фанатам хорошую игру. Как забил? Видел, что мяч ко мне летел от штанги, просто поставил ногу и получился гол. Все было очень быстро. Посвящаю его всей моей семье, жене, сыну, всем тем, кто в меня верит.
Результаты опроса
22132 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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