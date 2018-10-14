Роман Нойштедтер: "Посвящаю гол всем тем, кто в меня верит"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер заявил, что национальная команда показала хорошую игру в матче группового турнира Лиги наций против Турции (2:0). 20-летний игрок отметился голом, впервые отличившись за сборную.

- Я очень рад забить первый гол за сборную России, - сказал Нойштедтер в эфире канала "Матч ТВ". - Мне все равно, кто их забивает. Черышев тоже забил хороший гол. Самое важное, что мы выиграли дома и показали фанатам хорошую игру. Как забил? Видел, что мяч ко мне летел от штанги, просто поставил ногу и получился гол. Все было очень быстро. Посвящаю его всей моей семье, жене, сыну, всем тем, кто в меня верит.

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