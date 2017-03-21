13:05 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Нойштедтер: "Последние четыре недели я играл постоянно"

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Защитник сборной России Роман Нойштедтер после тренировки на сборе в Краснодаре отметил атмосферу в команде. В то же время он подчеркнул, что находится в игровом тонусе, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Команда готовится, находится в хорошем состоянии, нам важно знать, как действовать на поле, – говорит Нойштедтер. – Меня хорошо приняли, я рад, что нахожусь в команде. Мы пока не разбирали соперника, спокойно тренировались. Вечером будет теория. Есть несколько дней на подготовку. Я последние четыре недели играл постоянно, это важный игровой ритм для меня. Чувствую себя прекрасно.

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