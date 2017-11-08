Роман Нойштедтер: "Нет такой сборной, против которой очень хотелось бы сыграть"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер назвал Аргентину и Испанию интересными соперниками по контрольным матчам. Также игрок обороны отметил, что с интересом посмотрит, какие сборные станут соперниками россиян по домашнему чемпионату мира.

– С кем было бы интересно сыграть на чемпионате мира?

– У нас сейчас два интересных соперника, – сказал Нойштедтер в интервью во время прямого эфира в "ВКонтакте". - Но сейчас нет такой команды, против которой очень хотелось бы сыграть. В декабре будет жеребьевка, посмотрим, с кем сыграем.

Напомним, при жеребьевке чемпионата мира, которая пройдет 1 декабря в Москве, сборная России наряду с Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Францией, Португалией и Аргентиной попадет в первую корзину.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.