22:22 14 октября | Футбол — Сборная России

Роман Нойштедтер: "Мы показали, что Россия умеет играть в футбол"

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Защитник сборной России  Роман Нойштедтер после победы над Турцией в матче группового турнира Лиги наций (2:0) заявил, что эта встреча была для него принципиальной. 30-летний игрок выступает за турецкий "Фенербахче".

- Гол получился быстрым, - сказал Нойштедтер в интервью пресс-службе сборной. - Мяч отскочил от штанги, я подставил ногу, он залетел в ворота. Самое важное, что мы выиграли. Мы и со Швецией неплохо играли. Но сегодня хорошо использовали шансы. Иногда нужен стандарт, чтобы войти в игру.

Конечно, матч был для меня принципиальным. Было важно показать, что Россия тоже умеет играть в футбол. Поддержка? Очень хорошая и до гола, и после. Полный восторг.

Россия - Турция

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Результаты опроса

22132 чел.

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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