Роман Нойштедтер: "Мы показали, что Россия умеет играть в футбол"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер после победы над Турцией в матче группового турнира Лиги наций (2:0) заявил, что эта встреча была для него принципиальной. 30-летний игрок выступает за турецкий "Фенербахче".

- Гол получился быстрым, - сказал Нойштедтер в интервью пресс-службе сборной. - Мяч отскочил от штанги, я подставил ногу, он залетел в ворота. Самое важное, что мы выиграли. Мы и со Швецией неплохо играли. Но сегодня хорошо использовали шансы. Иногда нужен стандарт, чтобы войти в игру.

Конечно, матч был для меня принципиальным. Было важно показать, что Россия тоже умеет играть в футбол. Поддержка? Очень хорошая и до гола, и после. Полный восторг.

📹 | Роман Нойштедтер: "Матч с Турцией был для меня принципиальным" pic.twitter.com/JIcIVasAHo – Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.

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