17:56 | Футбол — Сборная России

Роман Нойштедтер: "Мы хотим доказать всем, что результат ЧМ-2018 не случаен"

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Защитник сборной России Роман Нойштедтер признался, что в команде появилась крепкая сплоченность коллектива. 30-летний футболист считает, что болельщики стали лучше относиться к национальной команде.

– Атмосфера очень хорошая в сборной России, – приводит слова Нойштедтера официальная страница РФС Вконтакте. – Особенно, конечно, после ЧМ-2018. Каждый из игроков продемонстрировал высокий уровень футбола на том турнире. Коллектив стал еще сплоченнее. Теперь перед нами стоит цель упрочить веру болельщиков в футболистов. Доказать, что успешный результат на чемпионате мира в России не случайность. В каждом городе фанаты с радостью встречают сборную России. Приятно, что люди гордятся нами.

 

Ближайший матч сборная России сыграет со Швецией 20 ноября. Начало – в 22:45 (мск).

Швеция - Россия

 

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