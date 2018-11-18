Роман Нойштедтер: "Черышев переводит некоторые слова для Ари, Фернандеса и Гильерме"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал, с кем из игроков национальной команды он общается больше. 30-летний футболист признался, что нападающий Денис Черышев часто переводит некоторые выражения бразильцам Мариу Фернандесу, Ари и Маринату Гильерме.

– Больше всего общаюсь с Константином Раушем, Денисом Черышевым и Мариу Фернандесым, – приводит слова Нойштедтера официальная страница РФС Вконтакте. – Также поддерживаю связь с Юрием Газинским, Романом Зобниным и Георгием Джикией. Поймите, что у меня со всеми футболистами хорошие отношения, но с вышеперечисленными ребятами наиболее теплые. Чем отличаются Ари, Фернандес и Гильерме от остальных? Они плохо говорят по-русски, но эти игроки долго выступают в чемпионате России и привыкли к местной культуре. Бывает, что иногда Черышев переводит бразильцам какие-то слова из наших диалогов, тогда им все становится понятно.

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).