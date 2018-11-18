19:33 | Футбол — Сборная России

Роман Нойштедтер: "Черышев называл меня "спагетти"

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Защитник сборной России Роман Нойштедтер объяснил, почему решил поменять свою стрижку. 30-летний футболист признался, что в национальной команде у него было прозвище "спагетти".

– В Турции и России сейчас холодно, а я не люблю носить шапку, – приводит слова Нойштедтера официальная страница РФС Вконтакте. – Стараюсь долго не задерживаться в душе после матчей и тренировок, быстрее хочу увидеться с семьей. Длинные кудрявые волосы нужно долго сушить, поэтому решил поменять имидж. Меня называли в команде "спагетти"? Черышев любил меня так называть. Я сам смеялся по этому поводу. Бывало, что шутили "осторожно "спагетти" идет", "аккуратно, тебя "спагетти" между ног прокинет на тренировке" (смеется).

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).

Швеция - Россия

 

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