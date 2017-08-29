Роман Нойштедтер: "Черчесов сразу запретил мне в сборной говорить по-немецки"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер, вызванный в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, отметил, что футболисты, которые ранее вызывались в национальную команду, должны помогать новичкам. Напомним, что сбор россиян начался 28 августа, а завершится 3 сентября контрольным матчем с московским "Динамо".

- Я всегда радуюсь, когда получаю приглашение в сборную России, – цитирует "Р-Спорт" Нойштедтера. – Мы сыграли с клубом шесть игр, в пяти из них я принял участие, так что нахожусь в хорошем состоянии, прекрасно себя чувствую после подготовки к сезону. Мне без разницы, с кем играет сборная или просто тренируется, всегда с удовольствием нахожусь здесь. С Черчесовым мы по-немецки не разговариваем, он мне сразу запретил здесь по-немецки говорить.

Здесь есть ребята, которые уже несколько раз приезжали в сборную, есть кто выступал на Кубке конфедераций. Думаю, они должны вести за собой и иметь первое слово в команде. Для молодых, кто приехал первый раз сюда, очень важно помочь. Думаю, что все идет своим чередом, и будем готовы провести хороший матч с "Динамо".

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