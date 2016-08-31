Роман Нойштедтер: "Черчесов спросил, хочу ли выступать за сборную. Сомнений не было"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер подчеркнул в интервью "СЭ", что у него не возникало сомнений по поводу желания выступать за национальную команду после чемпионата Европы-2016. В среду подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч с Турцией.

– Теперь о серьезном. Новый главный тренер Станислав Черчесов в интервью обмолвился, что вы были одним из двух футболистов, с которыми он лично связался в первые же дни после назначения. О чем говорили? - вопрос Нойштедтеру.

– Многое из этого разговора останется между нами. Из того же, о чем могу рассказывать, Черчесов спросил, как у меня все складывается в Стамбуле и новом клубе. Тренер сказал, что хочет пригласить меня, и спросил, вижу ли себя в сборной. Я тут же ответил: "Да, конечно, хочу и дальше выступать".

– А сомнения на этот счет после Euro-2016 у вас не появились?

– Нет. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Нойштедтера