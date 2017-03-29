Роман Нойштедтер: "Чао, братки!"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер в своем "Инстаграме" попрощался с партнерами по национальной команде. 29-летний игрок вернулся в расположение "Фенербахче" после мартовских игр сборной против Кот-д'Ивуара (0:2) и Бельгии (3:3).

"Чао, братки!" - написал Нойштедтер.