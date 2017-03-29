22:52 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Нойштедтер: "Чао, братки!"

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Защитник сборной России Роман Нойштедтер в своем "Инстаграме" попрощался с партнерами по национальной команде. 29-летний игрок вернулся в расположение "Фенербахче" после мартовских игр сборной против Кот-д'Ивуара (0:2) и Бельгии (3:3).

"Чао, братки!" - написал Нойштедтер.

 

Ciao brats! #teamrussia

Публикация от Roman Neustädter (@romainnewton) Мар 29 2017 в 7:02 PDT

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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71

shpasic 71, спасибо Слуцкому - это он нашёл самородок!........ да, точно.. он же на ЧЕ был.Мне кажется Лене самому его подсунули, так сказать.

23:22

shpasic

71, спасибо Слуцкому - это он нашёл самородок!

23:14

71

kot Begemot Название им давно народ придумал: козлы...............)) типа "чао, козлы") А, если серьезно, то откуда его откопали вообще?.

23:08

СереХа

Прощай.

23:06

kot Begemot

Название им давно народ придумал: козлы.

23:05

serzheo

Давай , салют. Что б тебя больше не видели.

23:05

КБ Спартак

Даст ист фантастишь!!!

23:04

В наших цветах нет голубого!

Надеюсь навсегда!

22:56

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