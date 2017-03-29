Роман Нойштедтер: "Чао, братки!"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер в своем "Инстаграме" попрощался с партнерами по национальной команде. 29-летний игрок вернулся в расположение "Фенербахче" после мартовских игр сборной против Кот-д'Ивуара (0:2) и Бельгии (3:3).
"Чао, братки!" - написал Нойштедтер.
71
shpasic 71, спасибо Слуцкому - это он нашёл самородок!........ да, точно.. он же на ЧЕ был.Мне кажется Лене самому его подсунули, так сказать.
23:22
shpasic
71, спасибо Слуцкому - это он нашёл самородок!
23:14
71
kot Begemot Название им давно народ придумал: козлы...............)) типа "чао, козлы") А, если серьезно, то откуда его откопали вообще?.
23:08
СереХа
Прощай.
23:06
kot Begemot
Название им давно народ придумал: козлы.
23:05
serzheo
Давай , салют. Что б тебя больше не видели.
23:05
КБ Спартак
Даст ист фантастишь!!!
23:04
В наших цветах нет голубого!
Надеюсь навсегда!
22:56