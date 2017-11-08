Роман Нойштедтер: "Больше всего нравится русская кухня: борщ, пельмени, манты, пирожки"

Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер отметил в интервью во время прямого эфира в "ВКонтакте", что ему больше всего нравится русская кухня. По его словам, у него не бывает проблем с лишним весом.
- Как вам кухня в Германии и Турции?
- Вкусно, но больше всего нравится русская. Из блюд нравятся борщ, пельмени, манты, пирожки. Готовят и мама, и бабушка.
- Нет бывает проблем с лишним весом, когда возвращаешься из отпуска?
- Нет. Но 2-3 лишних килограмма, это не страшно. А вообще, нам дают план на отпуск, чтобы мы бегали, занимались самостоятельно.
баламошка
Жрать захотелось из-за тебя!-------------инородный эксперт баламошка, питомец директора зоопарка Фули.
18:14
Москвич1985
в заголовке пропущено слово "кухня"
17:32
bep77
Самое русское - это манты!!!
17:24