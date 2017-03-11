Роман Бабаев: "Василий Березуцкий поступил честно по отношению к сборной"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что с пониманием отнесся к решению защитника команды Василию Березуцкому, который взял паузу в выступлениях за сборную России. Свое решение 34-летний футболист мотивировал проблемами со здоровьем.

– Василий Березуцкий приостановил выступления в сборной. Как вы отнеслись к такому решению?

– С пониманием. Я считаю, что Василий поступил честно. Если он понимает, что в силу состояния здоровья и возрастных ограничений не может быть абсолютно уверенным, что принесет пользу национальной команде, то он честно в этом признался. Но, насколько мне известно, если будет такая необходимость, если он будет здоров и в состоянии, то всегда готов выйти и сделать все возможное для того, чтобы помочь национальной команде.

– Сложно будет заменить его в сборной? Все-таки он был капитаном нашей национальной команды.

– Как говорится, ничто не вечно под Луной. Поэтому не думаю, что это какая-то большая проблема. Станислав Саламович Черчесов наверняка примет правильное решение. Это уж точно не самая большая сложность в данной истории, кому доверить капитанскую повязку.

– А по позиции его заменить будет сложно?

– По позиции, да. Но, опять же, есть футболисты, тот же Виктор Васин, например, из ЦСКА и другие игроки. Поэтому думаю, что правильное решение будет найдено. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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