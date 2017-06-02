Роман Бабаев: "У ЦСКА нет претензий к сборной по травме Дзагоева"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что клуб не винит медицинский и тренерский штаб сборной России в травме полузащитника Алана Дзагоева. По его словам, хавбек сам выразил желание выйти на товарищеский матч с Бельгией, в котором отыграл всего 16 минут.

– У ЦСКА есть претензии к медицинскому штабу сборной? Ведь клуб рекомендовал, чтобы Дзагоев не играл в контрольном матче с Бельгией. Однако его выпустили на поле, он получил травму на 16-й минуте и не помог клубу в концовке чемпионата.

– Здесь сложно обвинить тренерский и медицинский штаб национальной команды. Они исходили из текущей ситуации. Алан, во-первых, чувствовал себя великолепно, не жаловался на боль. Либо, может быть, немного скрывал что-то, желая помочь сборной. Дзагоев – из той категории спортсменов, которые готовы выйти на поле даже на одной ноге. Да и все данные МРТ говорили о том, что травмы перед матчем с Бельгией не было. Так что не считаю, что кто-то допустил ошибку.

– Но ведь доктора ЦСКА рекомендовали Дзагоеву не играть. Получается, он ослушался?

– Наши врачи действительно выступали против его участия. Считали, существовал риск рецидива. Но здесь, наверное, применимо выражение: "Нельзя быть немножко беременной". Ты либо травмирован, либо здоров. Если здоров, значит, тренер вправе на тебя рассчитывать. А на тот момент Дзагоев ни на что не жаловался. Он принял такое решение. Станислав Саламович сам подходил к нему и спрашивал: "Ты уверен в себе, не чувствуешь никакого дискомфорта"? Дзагоев однозначно ответил, что готов играть. К сожалению, сыграл недолго… (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева