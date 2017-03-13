Роман Бабаев: "Фернандес не сможет сыграть за сборную России в ближайших матчах"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что защитник армейцев Мариу Фернандес, вызванный в состав сборной России, не сможет сыграть за национальную команду. В июле прошлого года уроженец Сан-Паулу получил российское гражданство, однако по правилам ФИФА он сможет дебютировать за команду лишь в мае 2017 года, когда пройдет пять лет с его проживания в РФ.

– Он не сможет сыграть – необходимый по регламенту срок еще не прошел, – цитирует ТАСС Бабаева. – Он сможет сыграть не раньше мая. Как и говорил раньше Станислав Черчесов, игрок вызван для знакомства и адаптации.

Напомним, что 24 марта сборная России проведет товарищеский матч против Кот-д'Ивуара, а 28-го – с Бельгией. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 25 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.