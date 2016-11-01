Ролан Гусев: "Удивляет отсутствие Дзюбы и Шатова в сборной"

Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев прокомментировал состав национальной команды на контрольные матчи с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15 ноября, Грозный). По словам Гусева, его удивляет отсутствие в заявке Артема Дзюбы и Олега Шатова.

– Думаю, что Черчесов будет варьировать состав, пока есть время, – подчеркнул Гусев. – Это нормально. Но удивляет отсутствие Дзюбы и Шатова. Может быть, у них какие-то травмы? Сложно понять, почему их не вызвали. Наверное, хотят дать шанс проявить себя другим футболистам. Станислав Саламович и так хорошо знает возможности этих зенитовцев. Но думаю, в решающих матчах возможность играть предоставят именно им. Артем и Олег – одни из лучших футболистов России сейчас.

– Вызов Комбарова и Глушакова связан с отличной игрой "Спартака" в дерби?

– Конечно, это тоже важно. Но Дима и Денис сейчас в хорошей форме, а красно-белые в лидерах. Закономерный вызов.

– Акинфеев вернулся в сборную. Как вы думаете, он вновь будет играть в обоих матчах, несмотря на ошибку в дерби?

– Это будет решать главный тренер. Но, конечно, Игорь – вратарь номер один в нашем чемпионате. Надеюсь, Черчесов отдаст предпочтение ему. Этот момент с голом Глушакова никак не должен повлиять на выбор первого вратаря. Акинфеев умеет справляться с этим. Все будет нормально

– Панченко в состав не вызвали. Почему? Не дорос до сборной?

– Это хороший футболист, но в приоритете всегда игроки РФПЛ. Думаю, не за горами то время, когда Панченко будет регулярным игроком сборной. (Ярослав СУСОВ)