Ролан Гусев: "У Черчесова есть время для экспериментов"

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев в преддверии товарищеского матча с Катаром уверен, что от соперника в этой встрече можно ожидать чего угодно. По его словам, нельзя делить команды на сильные и слабые.

- Сегодня сборная России сыграет с Катаром, - начал Гусев. - Мне кажется, что нельзя делить соперников на сильных и слабых. Чемпионат Европы во Франции нам это доказал. От Катара можно ожидать чего угодно. Не думаю, что он - простой соперник. Но надеюсь, что Россия сможет одержать победу.

В последнее время забивает Денис Глушаков. Сложно сказать, получится ли в этот раз, ведь это не прямая его обязанность. В национальную команду вернулся Кокорин. Сейчас Александр доказывает своей игрой, что достоин места в сборной. Думаю, основные сложности могут доставить климатические условия. Все-таки перепад температур…

Пока еще у Черчесова есть время для экспериментов: он собирает наиболее оптимальный вариант, пробуя различные кандидатуры. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча Катар - Россия