Ролан Гусев: "Пока нет Смолова, Бухаров должен играть"

Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев назвал Александра Бухарова лучшим игроком контрольного матча с Бельгией (3:3). При этом он признал, что основным форвардом сборной должен быть Федор Смолов, пропускавший эту игру из-за травмы.

– Кто, по-вашему, переломил ход матча? Кого назовете лучшим в этой встрече?

– Бухарова. Он особенно активно вошел в игру.

– Бухаров сильнее конкурентов?

– Точно не хуже выходивших в начале встречи с Бельгией. На данный момент он должен играть. Бухарову – 32. Пусть играет. Какие проблемы? Я хотел бы видеть на поле футболиста, который сильнее остальных. Если это Дзюба и Смолов, то пусть они выступают.

– На ваш взгляд, у кого из них больше мастерства?

– Конечно, Смолов до травмы – это первый форвард. До повреждения он набрал отличный ход, показывает результаты. Если Федя в порядке, то он должен быть основным. (Ярослав СУСОВ)