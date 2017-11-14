22:46 14 ноября | Футбол — Сборная России

Рокки ошибочно наказал сборную России 11-метровым в первом тайме

Судья матча Россия - Испания Джанлука РОККИ. Спорный момент с участием Далера Кузяева. Спорный момент с участием Далера Кузяева. Спорный момент с участием Далера Кузяева.
Судья матча Россия - Испания Джанлука РОККИ.
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На 34-й минуте товарищеского матча Россия - Испания ошибочное решение принял итальянский арбитр Джанлука Рокки. Судья решил, что Далер Кузяев сыграл рукой в своей штрафной площади, и наказал его 11-метровым ударом. Между тем на видеоповторе видно, что наш футболист выбил мяч плечом. Любопытно, что Кузяев получил мяч от Морено Родриго, который фактически действовал таким же образом - плечом. Рокки не нашел ничего криминального в действиях нападающего испанцев, но усмотрел фол в игре российского полузащитника. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча Россия - Испания

Спорный момент с участием Далера Кузяева.
Спорный момент с участием Далера Кузяева.
Спорный момент с участием Далера Кузяева.
Спорный момент с участием Далера Кузяева.
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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (8)
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grad45

чё тянуть испанцев за уши, млин? без судей уже и выиграть не могут? типа надо сохранить лицо чемпиона мира... детский сад...

00:01

old grumbler

Cудья конечно не прав но в Европе ему за это ничего не будет... и это правильно... иначе как он на следующий матч выйдет... только у нас любят к столбу позорному ставить и визжать по пол года... так до визжимся что в судьи никто не пойдет... только и всего....

23:51 14 ноября

dintos

Назначить два левых пеналя в ворота хозяев...Макаронник совсем спятил.

23:47 14 ноября

Andrewxyz

dEADj, лечись, болезный

23:24 14 ноября

КРЫМСКИЙ76

Только Массимо ислючение!

23:19 14 ноября

dEADj

у итальяшек в футболе все никудышное, и игроки и тренеры и даже судьи. да в принципе и в других видах спорта тоже, вырождение нации.

23:10 14 ноября

AlCapone

Колхозный судьишко. Видимо, решил всем мстить за невыход макаронников на ЧМ. Это ж русские виноваты

23:07 14 ноября

MVD1969

На солидном турнире за два левых пенальти дисквалифицируют пожизненно. Надеюсь, этому судейке хотя бы на вид поставят.

23:04 14 ноября