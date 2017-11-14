Рокки ошибочно наказал сборную России 11-метровым в первом тайме

На 34-й минуте товарищеского матча Россия - Испания ошибочное решение принял итальянский арбитр Джанлука Рокки. Судья решил, что Далер Кузяев сыграл рукой в своей штрафной площади, и наказал его 11-метровым ударом. Между тем на видеоповторе видно, что наш футболист выбил мяч плечом. Любопытно, что Кузяев получил мяч от Морено Родриго, который фактически действовал таким же образом - плечом. Рокки не нашел ничего криминального в действиях нападающего испанцев, но усмотрел фол в игре российского полузащитника. (Александр БОБРОВ)
Был ли пенальти? Как считаете? #РоссияИспания pic.twitter.com/X8HRfmglTt– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г.
Трансляция матча Россия - Испания
Спорный момент с участием Далера Кузяева.
Спорный момент с участием Далера Кузяева.
grad45
чё тянуть испанцев за уши, млин? без судей уже и выиграть не могут? типа надо сохранить лицо чемпиона мира... детский сад...
00:01
old grumbler
Cудья конечно не прав но в Европе ему за это ничего не будет... и это правильно... иначе как он на следующий матч выйдет... только у нас любят к столбу позорному ставить и визжать по пол года... так до визжимся что в судьи никто не пойдет... только и всего....
23:51 14 ноября
dintos
Назначить два левых пеналя в ворота хозяев...Макаронник совсем спятил.
23:47 14 ноября
Andrewxyz
dEADj, лечись, болезный
23:24 14 ноября
КРЫМСКИЙ76
Только Массимо ислючение!
23:19 14 ноября
dEADj
у итальяшек в футболе все никудышное, и игроки и тренеры и даже судьи. да в принципе и в других видах спорта тоже, вырождение нации.
23:10 14 ноября
AlCapone
Колхозный судьишко. Видимо, решил всем мстить за невыход макаронников на ЧМ. Это ж русские виноваты
23:07 14 ноября
MVD1969
На солидном турнире за два левых пенальти дисквалифицируют пожизненно. Надеюсь, этому судейке хотя бы на вид поставят.
23:04 14 ноября