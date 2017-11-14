Рокки ошибочно наказал сборную России 11-метровым

На 34-й минуте товарищеского матча Россия - Испания ошибочное решение принял итальянский арбитр Джанлука Рокки. Судья решил, что Далер Кузяев сыграл рукой в своей штрафной площади, и наказал его 11-метровым ударом. Между тем на видеоповторе видно, что наш футболист выбил мяч плечом. Любопытно, что Кузяев получил мяч от Морено Родриго, который фактически действовал таким же образом - плечом. Рокки не нашел ничего криминального в действиях нападающего испанцев, но усмотрел фол в игре российского полузащитника. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча Россия - Испания

Спорный момент с участием Далера Кузяева.