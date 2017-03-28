Роберто Мартинес: "В России выделю Миранчука. Очень талантлив"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после ничьей с Россией (3:3) в товарищеском матче выделил в составе соперника полузащитника Алексея Миранчука. По словам Мартинеса, хавбека "Локомотива" впереди ждет большая карьера, передает из Сочи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

"Выделить кого-то в составе России? С удовольствием. Мне нравится Миранчук. Думаю, он очень талантлив. У него впереди большая карьера, ведь ему только 21 год". – сказал Мартинес.

Россия - Бельгия: волевая ничья в Сочи!