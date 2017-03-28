Роберто Мартинес: "В России выделю Миранчука. Очень талантлив"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после ничьей с Россией (3:3) в товарищеском матче выделил в составе соперника полузащитника Алексея Миранчука. По словам Мартинеса, хавбека "Локомотива" впереди ждет большая карьера, передает из Сочи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
"Выделить кого-то в составе России? С удовольствием. Мне нравится Миранчук. Думаю, он очень талантлив. У него впереди большая карьера, ведь ему только 21 год". – сказал Мартинес.
krasnoyar
все пропал Миранчук...про Кокорина когда-то так же говорили. Увы.
22:52
RW.irk
SportsMan----Беда в том, что у Шпалыча всего пару месяцев осталось, чтобы не позволять ему лениться)
22:20
SportsMan
Лишь бы не пошёл по стопам Кокорина. И так и не остался "подающим надежды". Думаю Шпалыч не позволит ему лениться ))
22:10