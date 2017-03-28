21:47 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роберто Мартинес: "В России выделю Миранчука. Очень талантлив"

0
0
0
0
3

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после ничьей с Россией (3:3) в товарищеском матче выделил в составе соперника полузащитника Алексея Миранчука. По словам Мартинеса, хавбека "Локомотива" впереди ждет большая карьера, передает из Сочи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

"Выделить кого-то в составе России? С удовольствием. Мне нравится Миранчук. Думаю, он очень талантлив. У него впереди большая карьера, ведь ему только 21 год". – сказал Мартинес.

Россия - Бельгия: волевая ничья в Сочи!

0
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

krasnoyar

все пропал Миранчук...про Кокорина когда-то так же говорили. Увы.

22:52

RW.irk

SportsMan----Беда в том, что у Шпалыча всего пару месяцев осталось, чтобы не позволять ему лениться)

22:20

SportsMan

Лишь бы не пошёл по стопам Кокорина. И так и не остался "подающим надежды". Думаю Шпалыч не позволит ему лениться ))

22:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...