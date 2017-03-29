Ринат Билялетдинов: "У Бухарова появилась возможность конкурировать со Смоловым и Дзюбой"

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов высказал мнение об игроках группы атаки сборной России. Напомним, контрольный матч России и Бельгии, состоявшийся во вторник в Сочи, завершился вничью (3:3).

– Кто-то из игроков запомнился? – вопрос Билялетдинову.

– Можно отметить Бухарова и Миранчука. Мощь у Александра больше, чем у Канунникова. А Миранчук… Я думал, что он выйдет после травмы Дзагоева. Смена стиля второго нападающего сыграла важную роль для нас. По остальным сказать нечего. Старались, не более того.

– Александру Бухарову уже тридцать два года. В матче с Бельгией он забил свой первый гол за сборную.

– Клозе в тридцать шесть лет стал чемпионом мира. Зачем заглядывать в паспорт, если игрок соответствует всем требованиям? Конечно, назвать футболиста в тридцать два перспективным на долгие годы нельзя, но опыт, который накоплен, физическая нерастраченность, а у Бухарова, на мой взгляд, она есть, позволят ему выступать еще года три–четыре на высшем уровне. А у Березуцких тоже есть короткая перспектива хотя бы на ближайший год. Например, они, несмотря на свой возраст, уровнем выше, чем те игроки, которые провели в линии обороны последние два матча. У Бухарова, например, только сейчас появилась возможность конкурировать со Смоловым и Дзюбой. И здесь еще нужно поломать голову, кто из них наиболее эффективен в атаке. (Любовь КОНЯЕВА)