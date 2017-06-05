Ринат Билялетдинов: "Статус матча с Венгрией позволяет сборной России поэкспериментировать с составом"

Бывший главный тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов не исключил, что сборная России выйдет на контрольный матч с Венгрией в экспериментальном составе. По его словам, эта игра позволяет внести последние коррективы.

- Если говорить о составе на эту игру, мы увидим что-то приближенное к оптимальному или тренерский штаб будет проверять связки и задумки? - вопрос Билялетдинову.

- Статус матча позволяет вносить какие-то последние коррективы. В Кубке конфедераций на поле должен выходить тот состав, который процентов на семьдесят будет состоять из футболистов стартового состава чемпионата мира. Поэтому сейчас элемент эксперимента возможен. Кого-то необходимо поберечь и дать сыграть только тайм, чтобы не обрушивать игровой тонус.

- Особое внимание будет приковано к нападению нашей сборной в связи с травмой Дзюбы. Согласны?

- Можно даже попробовать поставить Смолова и Бухарова вместе. Одни одноплановые футболисты, но играют немного по-разному. Бухаров больше нацелен на убегание, а Смолова в разных командах приучили играть и на флангах с оттяжкой, то есть он действует из глубины. Набрав скорость, он представляет серьезную опасность. А может, мы увидим одного форварда, а лишнего игрока атаки тренерский штаб поставит между линиями, куда-то на позицию Дзагоева. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

