Ринат Билялетдинов: "Рано делать выводы об оптимальном составе сборной России"

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов подчеркнул, что пока еще рано делать выводы об оптимальном составе сборной России. По словам Билялетдинова, товарищеские матчи не очень информативные.

– Вы поняли, почему Черчесов не вызвал Полоза в сборную?

– Не знаю. Я не анализировал и даже не задавался вопросом, почему главный тренер выбрал такую тройку нападающих. Товарищеские матчи – они вообще не очень информативные.

– Так у нас других и не будет.

– Согласен. В товарищеских матчах тренер должен и с новыми игроками познакомиться, и про старых не забыть. Довольно тонкий момент. Так что сейчас рано делать выводы об оптимальном составе национальной команды. Пройдет два года – вот тогда и посмотрим, и поговорим на эту тему. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Ринат Билялетдинов: "Полозу нужно брать пример с Полоза и Игнашевича"