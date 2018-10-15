Ринат Билялетдинов: "Оптимизм по поводу сборной России есть. И он обоснован"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился своими впечатлениями от матча Лиги наций Россия – Турция (2:0). Наша национальная команда лидирует, набрав 7 очков после трех встреч, турки – вторые (3, 3), шведы – третьи (1, 2).

– Получилась добротная игра и при этом результат хороший, – говорит Билялетдинов. – На мой взгляд, идея создать такой турнир как Лига наций верная, потому что наконец-то проводятся не товарищеские матчи, а официальные. А, значит, никто не ходит по полю пешком, нет этих двадцати замен, и настрой совсем другой.

Конечно, нельзя сказать, что в действиях сборной России все абсолютно безоблачно. Так, например, будь турки порасторопней в реализации моментов, все могло сложиться по-другому. Соперник создал несколько опасных подходов к штрафной – просто удары не получались. Так что если бы России попался оппонент помастеровитее, команде Станислава Черчесова пришлось бы сложнее. Но оптимизм в отношении сборной России, конечно, есть, и он не на пустом месте. Мне кажется, "волна" чемпионата мира продолжает идти, и болельщики очень чутко реагируют не перемены в игре национальной команды. (Наталия Соломатина)