Рифат Жемалетдинов: "Не имеет значения, что молодежка не вышла на Euro, мы продолжаем работать"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов подчеркнул, что у молодежной сборной России нет проблем с мотивацией. Россияне не сумели пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2017.
– Не сказал бы, что сложно готовиться к матчам без турнирной задачи, у нас каждая тренировка на вес золота, – цитирует "Р-Спорт" Жемалетдинова. – Поэтому не такое сильное значение имеет, на каком мы месте в таблице и вышли или не вышли, мы продолжаем работать.
Доктор-Ч
Пацан ты охренел что ли??? Как это НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, ЧТО МОЛОДЕЖКА НЕ ВЫШЛА НА EURO. Как футболист ты умер для меня, после такого заявления. Возьми гвоздь, вбей его в стену, повесь на него свои бутсы и больше никогда не играй в футбол. Иди на базар и торгуй там пирожками чудак.
22:50