21:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

Рифат Жемалетдинов: "Не имеет значения, что молодежка не вышла на Euro, мы продолжаем работать"

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Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов подчеркнул, что у молодежной сборной России нет проблем с мотивацией. Россияне не сумели пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2017.

– Не сказал бы, что сложно готовиться к матчам без турнирной задачи, у нас каждая тренировка на вес золота, – цитирует "Р-Спорт" Жемалетдинова. – Поэтому не такое сильное значение имеет, на каком мы месте в таблице и вышли или не вышли, мы продолжаем работать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161010/1110590304.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Доктор-Ч

Пацан ты охренел что ли??? Как это НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, ЧТО МОЛОДЕЖКА НЕ ВЫШЛА НА EURO. Как футболист ты умер для меня, после такого заявления. Возьми гвоздь, вбей его в стену, повесь на него свои бутсы и больше никогда не играй в футбол. Иди на базар и торгуй там пирожками чудак.

22:50

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