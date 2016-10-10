Рифат Жемалетдинов: "Не имеет значения, что молодежка не вышла на Euro, мы продолжаем работать"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов подчеркнул, что у молодежной сборной России нет проблем с мотивацией. Россияне не сумели пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2017.

– Не сказал бы, что сложно готовиться к матчам без турнирной задачи, у нас каждая тренировка на вес золота, – цитирует "Р-Спорт" Жемалетдинова. – Поэтому не такое сильное значение имеет, на каком мы месте в таблице и вышли или не вышли, мы продолжаем работать.