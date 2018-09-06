РФС запускает программу match-day сборной России

Российский футбольный союз (РФС) запускает серию match-day сборной России. Она получила символическое название "Team Russia в городе!".

Уже в ближайших матчах национальной команды с Чехией в Ростове-на-Дону (10 сентября) и молодежной сборной с Сербией в Нижнем Новгороде (11 сентября) болельщиков ждут многочисленные развлекательные активности и конкурсная программа перед матчем.

Так, в Ростове-на-Дону площадь арены начнет свою работу за два часа до матча, а пришедшие на стадион болельщики смогут отведать чешскую кухню, послушать выступления артистов, поиграть во флетбол и кикер, помериться силами в донских народных забавах, сделать прическу в барбер-шопе, попытать удачу в розыгрыше призов и даже принять участие в масштабном пенном-шоу перед сценой.

Для детей будут организованы уроки по гончарному искусству и чеканке монет, а также мастеркласс по художественной росписи "Майка сборной". Кроме того, перед стартовым свистком состоится массовый флешмоб "Сборная героев", составленный из участников детского конкурса, ранее запущенного РФС в социальных сетях.

Пришедших поддержать молодежную сборную нижегородских болельщиков ждут сербская кухня, шоу барабанщиков и ходулистов, аквагрим, барбер-шоп имузыкальная программа.

– Мы продолжаем начатую перед чемпионатом мира работу по социализации образа национальной сборной и популяризации ее бренда в различных сегментах общества, - прокомментировал новость исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. – Вслед за программой поддержки "Играй за нас" и интеграцией с Яндекс.Навигатором, в ближайших матчах мы протестируем стратегию match-day активностей. Это передовая маркетинговая практика по повышению лояльности болельщиков за счет создания дополнительных зон развлечения и комфорта, а также расширению возможностей для партнерских интеграций. Опыт для нас первый и очень надеемся, что он придется по вкусу поклонникам национальной команды в различных городах России, ведь наша задача, чтобы коммуникация "Team Russia в городе!" стала синонимом большого праздничного события для местных жителей. Поэтому, со своей стороны, приглашаю всех на "Ростов Арену" и стадион "Нижний Новгород" пораньше – программа будет очень интересной и насыщенной. Особенно должно понравиться детям и их родителям.

Как отмечает РФС, программа каждого матча будет меняться, а ознакомиться с ней можно будет на специально созданном ресурсе http://matchday.rfs.ru

Все о сборной России - здесь