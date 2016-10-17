19:40 | ФУТБОЛ — Сборная России

РФС заключит контракт с Федерацией футбола Италии

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РФС заключит соглашение с Федерацией футбола Италии о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе итальянской сборной Паоло Корби. По его словам, глава федерации Карло Тавеккьо завтра встретится с президентом РФС Виталием Мутко для подписания контракта. 

Ранее Мутко говорил, что РФС обсудит возможность проведения контрольного матча России с Италией.

- Соглашение предполагает техническое сотрудничество и обмен опытом между федерациями футбола России и Италии, проведение товарищеских матчей между основными и молодежными сборными стран (мужскими и женскими командами), а также другие технические взаимодействия, - пояснил Корби. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3711650

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Такое сотрудничество нам нужно.

20:42

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