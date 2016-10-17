РФС заключит контракт с Федерацией футбола Италии

РФС заключит соглашение с Федерацией футбола Италии о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе итальянской сборной Паоло Корби. По его словам, глава федерации Карло Тавеккьо завтра встретится с президентом РФС Виталием Мутко для подписания контракта.

Ранее Мутко говорил, что РФС обсудит возможность проведения контрольного матча России с Италией.

- Соглашение предполагает техническое сотрудничество и обмен опытом между федерациями футбола России и Италии, проведение товарищеских матчей между основными и молодежными сборными стран (мужскими и женскими командами), а также другие технические взаимодействия, - пояснил Корби.