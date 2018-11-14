РФС выплатил сборной премиальные за ЧМ-2018. Речь - о сумме в 8 миллионов долларов

Российский футбольный союз (РФС) рассчитался с представителями сборной России по премиальным за выступление на чемпионате мира 2018 года. Ранее "СЭ" сообщал, что речь идет о сумме в 8 миллионов долларов.

- Российский футбольный союз свои обязательства по выплате премиальных перед сборной России за результаты, показанные на чемпионате мира 2018 года, выполнил, - сообщили в пресс-службе РФС.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, пен – 3:4). Этот лучший результат российской команды на мировых первенствах. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая хорватов в финале (4:2).

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