РФС в день рождения пожелал Черчесову реализации творческих идей

РФС на официальном сайте поздравил с днем рождения главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сегодня, 2 сентября, специалисту исполняется 55 лет.

"Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с этой красивой датой, с этим праздником, – говорится в сообщении РФС. – Два года назад Черчесов встал у руля национальной команды и начал готовить ее к домашнему чемпионату мира. Результаты, как спортивные, так и эмоциональные, все увидели минувшим летом. Впервые в своей истории сборная России смогла не только преодолеть групповой этап столь крупного турнира, но и выйти в четвертьфинальную стадию. Более того, наша команда была очень близка к выходу в полуфинал, лишь в серии пенальти уступив очень серьезному сопернику. Вся страна испытала гордость от выступления сборной России на чемпионате мира, которой руководил Станислав Черчесов.

От всей души желаем Станиславу Саламовичу крепкого здоровья, благополучия и реализации всех творческих идей в работе с национальной командой России в ближайших контрольных матчах, Лиге наций УЕФА и, конечно, же отборочном цикле Чемпионата Европы-2020!"

Напомним, Черчесов возглавляет национальную команду с лета 2016 года. Под его руководством сборная показала лучший в современной истории результат на чемпионатах мира – на домашнем турнире команда дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону Хорватии.

Станислав Черчесов. Уникальные истории //

Станиславу Черчесову – 55!