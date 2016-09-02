04:31 | ФУТБОЛ — Сборная России

РФС поздравил Черчесова с днем рождения

0
0
0

РФС поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. Сообщение опубликовано на официальном сайте организации.

"2 сентября 53 года исполнилось главному тренеру национальной сборной России Станиславу Черчесову.

От имени руководства и коллектива Российского футбольного союза, тренерского и административного штаба, а также игроков сборной России поздравляем Станислава Саламовича с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи, ярких побед с национальной сборной в контрольных матчах, успешного выступления в ближайших официальных турнирах – Кубке Конфедераций и Чемпионате мира. Всего Вам самого доброго!", – говорится в сообщении.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/84814.html

0
0
0
Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ