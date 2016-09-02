РФС поздравил Черчесова с днем рождения

РФС поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. Сообщение опубликовано на официальном сайте организации.

"2 сентября 53 года исполнилось главному тренеру национальной сборной России Станиславу Черчесову.

От имени руководства и коллектива Российского футбольного союза, тренерского и административного штаба, а также игроков сборной России поздравляем Станислава Саламовича с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи, ярких побед с национальной сборной в контрольных матчах, успешного выступления в ближайших официальных турнирах – Кубке Конфедераций и Чемпионате мира. Всего Вам самого доброго!", – говорится в сообщении.