РФС постарается использовать увлеченность Корчагина футболом

Руководитель пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров подчеркнул, что организация, предложившая болельщику "Рубина" Дмитрию Корчагину работу в своей структуре, постарается использовать его увлеченность футболом.

Предложение о работе в пресс-службе РФС поступило Корчагину на открытой тренировке сборной России перед товарищеским матчем с командой Ирана, который пройдет 10 октября на "Казань Арене". "CЭ" проведет трансляцию этой встречи.

– У этой истории небольшая предыстория. Команда встречалась с Дмитрием в Казани перед матчем Кубка конфедерации, долго общалась, дарила ему подарки, – приводит "Р-Спорт" слова Владимирова. – Мы помним об этом человеке, который безгранично любит футбол, и решили уделить ему внимание, чем-то увлечь. Предварительно принято решение, что он станет автором или блогером для официальных ресурсов РФС. Будем прорабатывать футбольные темы, которые ему ближе. Будем стараться использовать его увлеченность футболом в своих целях.

20-летний Дмитрий Корчагин является давним болельщиком казанского "Рубина", он регулярно посещает домашние матчи команды. Перед началом Кубка конфедераций-2017 он написал письмо игрокам сборной России, в котором рассказал о своей мечте стать футбольным менеджером. Футболисты пригласили его на предматчевую тренировку до игры с командой Мексики и подарили Дмитрию мяч с автографами.