19:12 | ФУТБОЛ — Сборная России

РФС подтвердил, что Дзагоев и Дзюба приедут в сборную России

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Пресс-служба РФС подтвердила вызов полузащитника "Ростова" Александра Ерохина на учебно-тренировочный сбор сборной России. Отмечается, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес прибудет в расположение национальной команды всего на один день, после чего вернется в клуб.

Другой армеец Алан Дзагоев и форвард "Зенита" Артем Дзюба сегодня и завтра пройдут медобследования в сборной. Напомним, что подопечным Станислава Черчесова 31 августа предстоит провести товарищеский матч с Турцией, а 6 сентября – с Ганой.

"Сегодня тренерский штаб сборной России принял решение вызвать для подготовки к предстоящим играм полузащитника ФК "Ростов" Александра Ерохина. Стоит отметить, что все игроки, ранее получившие приглашения в команду, прибудут в расположение сборной. Что касается Мариу Фернандеса, то он, как уже сообщалось, приедет в команду на один день, после чего вернется в расположение столичного ЦСКА. Характер травмы Фернандеса исключает его участие в матчах с Турцией и Ганой.

Получившие повреждения в матчах чемпионата России полузащитник Алан Дзагоев и форвард Артем Дзюба сегодня и завтра пройдут организованные врачами сборной дополнительные медицинские обследования, по результатам которых тренерский и медицинский штабы примут решения об их дальнейшем участии в учебно-тренировочном сборе", – говорится в заявлении РФС.

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http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/84764.html

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