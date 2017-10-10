РФС ожидает около 30 тысяч болельщиков на матче Россия – Иран

Руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович заявил о том, что организация ожидает около 30 тысяч болельщиков на товарищеском матче между сборными России и Ирана. По его словам, среди зрителей будет около 500 иранцев.

– Мы ожидаем на матче порядка 30 тыс. зрителей. Оперативной информации сейчас нет, билеты еще продаются, – приводит ТАСС слова Карповича. – Что касается иранских болельщиков, через консульство они запросили 500 билетов. Столько их должно быть.

Напомним, что матч Россия – Иран состоится сегодня в Казани, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Россия - Иран. Перед матчем. LIVE!