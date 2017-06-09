РФС ожидает минимум 21 тысячу зрителей на матче сборных России и Чили

Не менее 21 тысячи зрителей ожидается на товарищеском матче между сборными России и Чили, сообщили в пресс-службе РФС. Игра с чилийцами станет последней для сборной России перед Кубком конфедераций. Российская команда выступит в группе А турнира, где встретится со сборными Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня), Мексики (24 июня).
– На утро пятницы продано 18 тысяч билетов, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы РФС. – Но мы ожидаем, что на матче соберется минимум 21 тысяча зрителей.
Матч Россия – Чили состоится сегодня, 9 июня, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)